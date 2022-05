Erste Abgänge stehen fest : Mit welchen Spielern die Gladiators nicht mehr planen - und warum

Gladiators-Cheftrainer Pascal Heinrichs: Sechs ausländische Profis sind „zu viele“. Foto: Willy Speicher

Trier Für diese beiden Gladiators-Spieler wird es in der nächsten Saison nicht in Trier weitergehen.

Ein weißes Blatt Papier - so lässt sich der Kader von Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators für die Saison 2022/23 bisher plakativ zusammen fassen. Einziger Fixpunkt ist bisher Cheftrainer Pascal Heinrichs, der einen Vertrag für die neue Saison unterschrieben hat und der nun gemeinsam mit den Geschäftsführern Andre Ewertz und Achim Schmitz am Kader arbeitet. Power Forward Enosch Wolf und Flügelspieler haben (beidseitig) Optionen für ein weiteres Jahr (Heinrichs: „Da sind wir in Gesprächen“).

Alle anderen Spieler sind vertragslos, viele von ihnen seien auch von anderen Clubs umworben. „Wir haben Begehrlichkeiten geweckt“, sagt Heinrichs im Gespräch mit dem TV. Er verrät auch bereits, welche beiden Spieler in der nächsten Saison nicht mehr in Trier spielen werden. „Radoslav Pekovic und Derrick Gordon werden nicht zurückkehren“, sagt er: „Pekovic hatten wir als Ersatz für Austin Wiley nachverpflichtet, das hatte er auch gut gemacht. Es war seine erste Station in West-Europa, er war ein bisschen unter dem Radar - das hat sich geändert.“

Der 2,15-Meter-Mann suche einen neuen Club, „Das ist für beide Seiten in Ordnung. Wir wollen auf den großen Positionen umstellen und in der Defense ein bisschen beweglicher werden.“ Zudem hätte sein Team auch durch die Nachverpflichtungen zu viele „Imports“, Nicht-EU-Ausländer im Kader. „Am Ende hatte wir sechs ausländische Spots, das war zu viel.“ Flügelspieler Derrick Gordon - der einzige offen schwul lebende Basketball-Profi in Deutschland - hatte zudem Verletzungspech, der US-Amerikaner fiel ab November über vier Monate lang aus.

Für ihn wurde Parker Van Dyke nachverpflichtet, der das Team bei Würfen aus der Distanz deutlich gefährlicher machte. „Parker hat eingeschlagen. Das hat uns gezeigt, dass wir einen besseren Werfer brauchen.“ So würde Heinrichs Van Dyke auch gerne wieder zum Trainingsauftakt im August in Trier begrüßen. Entschieden sei aber - wie auch bei den anderen Spielern - noch nichts. Das gilt im übrigen auch für Assistenztrainer Jermaine Bucknor, der noch keinen Vertrag unterschrieben. Heinrichs kann sich eine weitere Zusammenarbeit mit „Buck“ gut vorstellen.