Im Halbfinale geht’s schon um den Austieg Traditionsduell mit ziemlich kurzer Anreise! Gegner der Gladiators steht fest

Zwei Tage später – am Pfingstsonntag, 18 Uhr – steht das erste Auswärtsspiel in Frankfurt an. In den beiden Hauptrundenspielen kamen die Trierer gut mit den Hessen zurecht – das Heimspiel gewannen sie mit 90:55, in Frankfurt mit 84:77. In den Playoffs präsentierten sich die Skyliners aber souverän – wie auch die Trierer in ihren Duellen mit Münster. Die beiden Sieger der Halbfinal-Serien sind sportlich für die Bundesliga qualifiziert. Das zweite Heimspiel der Trierer ist noch nicht offiziell terminiert, dürfte aber wohl am Mittwoch, 22. Mai, ausgetragen werden.