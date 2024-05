1:0-Führung in Playoff-Serie Perfekter Start: Gladiators lassen Münster keine Chance (Fotos/Video)

Souveräner Start in die Playoff-Serie: Die Römerstrom Gladiators haben am Donnerstagabend beim 85:69 (45:32) im Heimspiel gegen die Uni Baskets Münster alles unter Kontrolle. So lief’s – und so geht es weiter.

02.05.2024 , 21:19 Uhr

Tolle Atmosphäre vor der Partie - und die Trierer Fans feierten am Ende einen überzeugenden Sieg im ersten Playoff-Spiel gegen Münster. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz