Tod nach Unfall Ehemaliger Trierer Basketballprofi stirbt bei Autounfall

Der langjährige Basketball-Profi Dennis Kramer ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das bestätigte sein letzter Proficlub BG Göttingen am Montag auf seiner Internetseite. „Mit großer Trauer und Bestürzung hat die BG Göttingen auf die Nachricht vom Tod ihres ehemaligen Spielers Dennis Kramer reagiert“, heißt es in der Mitteilung. Auch die Gladiators Trier schrieben auf ihrer Facebook-Seite: „Wir trauern um Dennis Kramer Mit großer Bestürzung haben wir vom viel zu frühen Tod unseres ehemaligen TBB-Spielers erfahren. Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme sind in dieser schweren Zeit bei Dennis‘ Familie und Freunden.“