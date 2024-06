Historischer Triumph Ex-Trierer Jermaine Bucknor feiert NBA-Titel

Innerhalb von gut einem Jahr vom Zweitliga-Trainer in Trier zum NBA-Champion: Der Kanadier Jermaine Bucknor hat mit den Boston Celtics eine überragende Saison mit dem Titel gekrönt. In der Nacht auf Dienstag feierte der Club von der Ostküste den vierten und entscheidenden Sieg in der Finalserie gegen die Dallas Mavericks (106:88).