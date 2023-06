Fan-Ideen für Heimspiele Gladiators: Stehplätze für bessere Stimmung?

Der neue Gladiators-Cheftrainer Don Beck mag beim Gedanken an Gänsehaut-Atmosphäre im Trierer Basketball vielleicht erst mal an die Mäusheckerhalle denken – sein erstes Heimspiel in der Arena hat er ja auch noch vor sich. Aber auch in der Arena wurde in den letzten 20 Jahren reichlich Basketball-Geschichte geschrieben. Nicht nur, wenn Bayern München oder Alba Berlin ohne Punkte aus Trier zurückkehrten. Vor 5000, auch mal 6000 Zuschauern, die einen Höllenlärm machten. Das ist schon ein paar Jahre, stimmt.