Gladiators-Niederlage im Derby Trotz überragender Stimmung: Auch Spitzenreiter sind mal müde

Freitagnachmittag, kurz nach halb fünf vor der Arena. Knapp 200 Gladiators-Fans treffen sich hier schon mal, um sich gemeinsam auf den Weg moselabwärts zu machen. In einem der vier Reisebusse, die der Fanclub Fastbreak organisiert hat – zum Duell in Koblenz. Schließlich wird an diesem Abend ein Stück weit rheinland-pfälzische Basketball-Geschichte geschrieben. Die Trierer haben in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten im deutschen Profibasketball schon ziemlich alles gesehen. Von Berlin bis München, von Rostock bis Ludwigsburg. Aber so kurz wie an diesem Abend war bis dahin noch keine Auswärtsreise in der ersten oder zweiten Liga. Koblenz ist eben noch ein echter „Rookie“, so nennt es Baskets-Trainer Marco van den Berg, er war selbst insgesamt fünf Jahre Headcoach in Trier. Aber ein „Rookie“, der viel Geld in die Hand genommen hat und der hohe Ziele hat.