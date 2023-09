Live-Präsentation in der Arena Franco Piccolini und Luigi Ferrari schreiben Hymne für die Gladiators

Trier · Franco Piccolini und Luigi Ferrari („Trier ist nicht Barcelona“) haben einen Hit für die Römerstrom Gladiators geschrieben. Am Freitag erscheint die Hymne, am Sonntag ist sie kurz vor dem Spiel gegen Düsseldorf (17 Uhr) live in der Arena zu hören. Wie es zur Zusammenarbeit kam und worum es im Song geht.

27.09.2023, 19:15 Uhr

Foto: Römerstrom Gladiators/Römerstrom Gladiators/Alex Lessenich