Heimspiel in der Arena Meistern die Gladiators die „schwerste Aufgabe“?

Die Jenaer waren aber auch ohne Saibou bisher erfolgreich. Das liegt einerseits am stark besetzten Kader, aber auch am Cheftrainer: Björn Harmsen (41) ist von Münster nach Jena zurückgekehrt, wo für ihn die Karriere richtig losgegangen war. Schon mit 25 Jahren war er Cheftrainer in der Bundesliga. Harmsen habe taktisch immer „sneaky stuff“ zu bieten, raffinierten Kram also, so nennt es Triers Neuzugang JJ Mann, der vom Team und vom Coach der Jenaer viel hält. Im großen TV-Interview lesen Sie, wie sich JJ Mann mit seiner Familie in Trier eingelebt hat.