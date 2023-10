Gladiators-Legende heuert bei Kultclub an Jermaine Bucknor: Neuer Job in der NBA!

Aus den Augen, aus dem Sinn? Das gilt ja öfter im Profi-Basketball, die Fluktuation ist vergleichsweise hoch. So haben die Römerstrom Gladiators in diesem Jahr ein nahezu komplett neues Team und einen neuen Trainerstab. Bei Jermaine Bucknor, am Ende der vergangenen Saison noch Cheftrainer bei den Trierern, ist das ein bisschen anders. Schließlich hatte der Kanadier fast zehn Jahre lang in Trier gelebt, auch seine Familie fühlte sich an der Mosel wohl. Bei den Gladiators wurde er am letzten Heimspieltag geehrt, seine Trikotnummer 32 wird nicht mehr vergeben.