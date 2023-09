Härtetest für Gladiators Marco Hollersbacher: „Kann eine gute Saison für uns werden!“

Es ist zwar „nur“ ein Test, aber so einige Erkenntnisse dürfte die Generalprobe der Römerstrom Gladiators am Samstag gegen Phoenix Hagen liefern (17 Uhr): Wie schlägt sich das neue Trierer Team gegen den ambitionierten Ligakonkurrenten? Wie steckt es den langen Ausfall von Führungsspieler Haris Hujic weg? Was hat sich in der im Sommer technisch aufgerüsteten SWT-Arena getan? Macht sich das bemerkbar?