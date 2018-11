Gladiatoren reisen nach Baden – zwei Ausfälle drohen

Wie sieht’s aus in Sachen Trikotsponsor?

(mfr) Wenn die Römerstrom Gladiators Trier heute Abend bei den Karlsruhe Lions antreten, prangt vorne auf den Trikots wieder der Schriftzug: Römerstrom. Namenssponsor Stadtwerke Trier belegt den Platz, bis ein Trikotsponsor gefunden ist – so weit der Plan. Im Volksfreund-Interview vor Saisonbeginn erklärte Gladiators-Manager Andre Ewertz: „Wir haben noch keinen Trikotsponsor, befinden uns aber aktuell in Gesprächen.“ Wie ist jetzt der Stand der Dinge rund sechs Wochen nach Saisonbeginn? Geschäftsführer Achim Schmitz erklärt am Dienstag auf TV-Anfrage: „Wir befinden uns aktuell in Gesprächen mit einem Trikot­s­ponsor.“ Um wen es sich dabei handelt, will Schmitz nicht verraten. Nur so viel: „Ich hoffe, dass sich das bis Weihnachten klärt.“ Sollte es nicht klappen, wolle der Club die Trikotbrust – wie bereits in den vergangenen Spielzeiten – für mehrere Partien im Paket vermarkten.

Ein Problem sei der fehlende Trikotsponsor jedoch nicht – denn: „Wir haben bereits jetzt fast die 700 000 Euro an Sponsoring-Einnahmen erreicht, die wir für die gesamte Saison eingeplant haben – auch wenn die Personalkosten durch die Nachverpflichtungen ein wenig angestiegen sind.“ Unterm Strich allerdings, so betont der Geschäftsführer, sehe es in Sachen Sponsoring „wesentlich besser aus“ als in der vergangenen Saison.