Nach souveränem Halbfinal-Einzug Gladiators: Reif für den Bundesliga-Aufstieg?

Optimal waren die bisherigen Playoff-Heimspieltermine (Donnerstagabend und Dienstagabend) nicht für die Gladiators – es kamen zwar jeweils über 4000 Fans in die SWT-Arena, doppelt so viele wie vor zwei Jahren in den Playoffs gegen Leverkusen. Aber ausverkauft war die Arena nicht. Das dürfte sich im Halbfinale ändern, auch wenn es noch zwei Fragezeichen gibt. Das erste: Die Wunschtermine der Gladiators stehen zwar fest, am Donnerstagmittag lag aber laut Geschäftsführer Andre Ewertz noch keine offizielle Bestätigung der 2. Basketball-Bundesliga vor: Wenn es nach den Trierern geht, werden die Heimspiele am Freitag, 17. Mai, und am Mittwoch, 22. Mai, jeweils um 19.30 Uhr, über die Bühne gehen. Gut möglich, dass es ab Samstag Tickets zu kaufen gibt (wie in den Viertelfinals mit einem Vorkaufsrecht für Dauerkarten-Inhaber auf ihre Plätze). Gegen wen die Trierer ranmüssen – das zweite Fragezeichen – steht noch nicht fest.