Trier : Training um 6 Uhr – und danach in die Schule

Gladiators-Center Till Isemann kam erst spät zum Basketball, entwickelte dann großen Ehrgeiz. Der Neuzugang spielt eine immer wichtigere Rolle bei den Trierer Zweitliga-Basketballern. Foto: Andreas Feichtner

Trier 2,09 Meter groß, 130 Kilo schwer – Gladiators-Center Till Isemann ist eine echte Kante unterm Korb: Warum es für den 26-Jährigen in Trier richtig gut läuft, was er am Sonntag beim Gastspiel in Dresden erwartet und warum er für den Traum von der Basketball-Karriere früher um fünf Uhr morgens aufstehen musste.

Das Gladiators-Heimspiel im Dezember gegen Bochum – was war das für ein seltsames Ding! Die insgesamt 226 Punkte beim Trierer 116:110-Sieg waren nicht das einzige Rekordverdächtige an diesem Tag. Okay, Center Till Isemann schnappte sich zwölf Rebounds. Aber dieser persönliche Rekord in der Pro A wird nicht für die Ewigkeit sein. So gut wie der 26-Jährige aktuell drauf ist, dürfte er das noch in dieser Saison übertreffen. Für einen echten Superlativ sorgte Bochums Center Fynn Lastring. Er feierte in Trier seine Zweitliga-Premiere, spielte fast 30 Minuten – und das als 15-Jähriger!

Als Till Isemann so alt war wie Lastring, fünfzehneinhalb, war eine Zukunft als Profi-Basketballer nirgendwo in Sicht. Das war noch kein Gedanke, kein Traum, nichts. „Ich habe erst spät mit Basketball angefangen“, sagt der 2,09-Meter-Mann: „Da war ich schon fast 16.“ Seine Sportarten – das waren vorher ganz andere. „Als Vierjähriger war ich schon im Schwimmverein“, sagt Till Isemann. Sein Vater, auch fast zwei Meter groß, habe immer Rückenschmerzen gehabt – und häufiges Schwimmen beuge dem vor. Das Talent hatte er für den Sport, „ich habe an vielen Wettkämpfen teilgenommen, auch internationalen“. Auch in der Leichtathletik war er gut: „Aber irgendwann war ich gelangweilt davon, immer nur Bahnen zu ziehen.“

INFO Wiedersehen mit zwei früheren Trierern Dresden Titans - Gladiators Trier (Sonntag, 16 Uhr/Live­stream bei sportdeutschland.tv): Kommen die Trierer beim starken Aufsteiger wieder in die Spur? Das Heimspiel gegen Dresden verloren die Gladiators – es war damals die fünfte Niederlage in Folge (89:95). In der Mannschaft von Headcoach Fabian Strauß stehen mit Chase Adams und Lucien Schmikale zwei frühere Gladiators-Spieler, die auch beide zu den Leistungsträgern bei den Sachsen zählen. Für Gladiators-Trainer Pascal Heinrichs ist Dresden die „Überraschungsmannschaft der Liga. Die wenigsten haben damit gerechnet, dass sie so eine starke Saison als Aufsteiger spielen. Ich denke, das liegt zu einem großen Teil an der deutschen Rotation, die keinerlei Probleme hatte sich an das Level der ProA anzupassen und bereits länger zusammenspielt. Auch die Verpflichtungen auf den ausländischen Positionen passen gut ins Team. Dresden ist mit Bremerhaven die weiteste Auswärtsfahrt, dennoch fahren wir dorthin, um zu gewinnen und eine neue Serie zu starten. Wir müssen die Defensivrebounds kontrollieren, was uns in den vergangenen drei Spielen nicht gelungen ist.“

Er war spät dran, aber Till hatte in seiner Heimat – der Basketball-Hochburg Oldenburg – gute Trainingsmöglichkeiten. Auch wenn sportliches Talent und die richtige Größe allein nicht für eine Profikarriere ausreichen. „Mich hat im Basketball schnell der Ehrgeiz gepackt“, erinnert er sich. „Ich habe in der Zeit viele Feiern abgesagt.“

Und das bedeutete auch: Mehr Training, jede Menge Extraschichten. Und: Jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen. „Ich habe damals von 6 bis 7.30 Uhr trainiert – und bin danach in die Schule.“ Und zwar nicht in eine Sportklasse, wie viele Profi-Kollegen. Till Isemann machte sein Abi an einem musikalisch geprägten, katholischen Gymnasium („auch wenn ich evangelisch bin“). Die Freiräume für den Basketball habe er dort bekommen.

Bei den EWE Baskets feierte er als 21-Jähriger seine ersten Minuten in der Basketball-Bundesliga. Um mehr Spielzeit zu bekommen, wechselte er 2019 in die Pro B nach Bernau (bei Berlin). Schon 2021 war dann ein Wechsel zu den Gladiators ein heißes Thema – er entschied sich damals aber für den Ligakonkurrenten Schwenningen. „Das war eine Bauchentscheidung. Ich dachte, dass ich dort die Chance auf mehr Einsatzzeit habe“, so erinnert er sich. In der vergangenen Saison in Schwenningen musste er lange pausieren. „Ich war fast drei Monate am Stück raus.“ Grund dafür war eine Gleichgewichtsstörung, die durch einen Infekt hervorgerufen worden war – „das hat sich aber erst spät rausgestellt“.

Bei den Gladiators spielt er nun die Rolle, die er sich schon im letzten Jahr erhofft hatte. Im Schnitt bringt er es in etwas mehr als 17 Minuten pro Spiel auf 8,8 Punkte und 6,2 Rebounds – Tendenz in allen Bereichen steigend. In den letzten beiden Spielen gelangen dem Center jeweils 18 Punkte.

Und Trier, die Liebe auf den zweiten Blick? Das war für ihn die absolut richtige Entscheidung. „Im Nachhinein ist man immer schlauer. Gerade jetzt, wo ich sehe, wie schön es hier ist. Mir gefällt die Stadt super, die Orga ist perfekt – alle kümmern sich, dass wir uns wohlfühlen.“ Gemeinsam mit seiner Freundin – die von Trier aus ihre Uni-Masterarbeit schreibt – wohnt er in der Nähe des Zurlaubener Ufers.

Isemann hat in Corona-Zeiten ein Bachelor-Studium aufgenommen – er studiert Wirtschaftspsychologie an einer Fern-Uni. Das ist nicht nur inhaltlich anders als das Präsenzstudium, das er mal in Oldenburg aufgenommen hatte. „Dort hatte ich Physik studiert, das in der Schule mein Lieblingsfach war. Ich bin technikbegeistert und schraube für Freunde auch gerne mal an PCs.“

Das Präsenzstudium sei mit dem Profibasketball kaum zu kombinieren gewesen: Jetzt laufe alles online, Lern-Zeiten und Prüfungszeiten sucht er sich selbst aus. „Ich habe auch schon mal nachts eine Klausur geschrieben.“

In der Pandemie-Zeit hat er auch einen anderen Ausgleich gefunden. „Ich habe in Schwenningen mit Golf angefangen, das hat mir gleich tierisch Spaß gemacht“; sagt er. Es ein schöner Ausgleich zum Basketball: „Da bin ich die ganze Zeit draußen, muss nicht rennen und kann schnell den Kopf freikriegen.“ Im Team gebe es mit Dan Monteroso einen sehr guten Golfer. Auch seine Kollegen Tom Demmer und Marco Hollersbacher haben kürzlich den Sport für sich entdeckt.

Erst mal dreht sich für Isemann aber alles um den nächsten Erfolg in der Halle. In Dresden soll am Sonntag die kleine Serie mit zuletzt drei Niederlagen beendet werden. Entscheidend dafür: „Wir müssen uns bei den Rebounds gegenüber den letzten Spielen verbessern. Ich war bei Dresden überrascht, wie gut sie den Spielstil in die höhere Liga übersetzen konnten. Sie spielen sehr schnell, haben gute Guards und sind auch auf den großen Positionen gut besetzt. Aber es ist keine unlösbare Aufgabe.“

Gladiators-Trainer Pascal Heinrichs ist mit der Entwicklung seines Centers sehr zufrieden. Woran noch gearbeitet werden muss?

Till Isemann kassiert relativ schnell Fouls, schon deshalb sind Einsatzzeiten von deutlich mehr als 20 Minuten selten. Das hängt auch mit der imposanten Statur zusammen. „Ich bin sehr groß und schwer, da prallen Leute schnell ab – es sieht schnell nach einem Foul aus, wenn ein kleinerer Spieler in mich reinfliegt, obwohl es vielleicht keines war. Es ist ein Tanz auf dem Drahtseil: Ich muss die Balance finden, aber trotzdem hart spielen können.“

(AF)