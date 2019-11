Veränderung auf der Trainerbank bei den Römerstrom Gladiators Trier: Nach Volksfreund-Informationen verlässt Co-Trainer Marc Hahnemann den Basketball-Zweitligisten mit sofortiger Wirkung.

Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz bestätigt den Abgang des Assistenztrainers am Dienstagmittag auf TV-Anfrage und gibt als Grund „persönliche Gründe“ Marc Hahnemanns an. Weiter wolle er sich nicht dazu äußern, so Schmitz. Er verweist stattdessen auf eine Pressemitteilung, die der Verein am Abend rausgeben werde.