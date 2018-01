Gladiators verlieren 82:103 beim Vorletzten Baunach: Am Ende kommt’s knüppeldick

In den Heimspielen können die Römerstrom Gladiators Trier jedes Team der Liga schlagen, das haben sie bereits oft genug bewiesen. Aber auswärts geht fast nichts – auch nicht bei Kellerteams: Am Samstagabend verloren die Trierer beim Tabellenvorletzten Baunach Young Pikes mit 82:103 (39:48).

Es war bereits die achte Auswärtsniederlage im zehnten Spiel in fremder Halle. Kein anderer Playoff-Kandidat ist auswärts erfolgloser als die Trierer. In den letzten fünf Minuten wurden die Gäste völlig auseinander genommen.

Dass sich der Tabellenvorletzte Baunach im Aufschwung befindet – nach einem Trainerwechsel gab es drei Siege in den letzten vier Spielen – das zeigte sich schon im ersten Viertel: In der Offense lief’s bei den Gastgebern nach verschlafener Anfangsphase (0:6) rund. Vor allem Flügelspieler Henri Drell war gut drauf – er erzielte im ersten Viertel bereits neun Punkte. Bei den Trierern überragte Johannes Joos mit zwölf Punkten im ersten Viertel. Am Ende waren es sogar 26 Punkte beim mit Abstand besten Gladiator – aber ein herausragender Spieler allein kann es eben auch nicht richten. Zumal sich das Farmteam der Brose Baskets Bamberg nun wirklich nicht wie ein Abstiegskandidat präsentierte.

Mit einer 30:25-Führung für die Young Pikes ging es ins zweite Viertel. Das begann mit mehr Fehlern und einer geringeren Trefferquote. Die Trierer kamen bis auf zwei Punkte auf 30:32 heran, Baunach nahm eine Auszeit – aber dann wurde es zerfahren, vor allem beim Team von Marco van den Berg ging in dieser Phase nichts. Baunach führte mit 41:32, ging dann mit einem 48:39 in die Halbzeitpause.

Die Trierer kamen besser aus der Kabine: Schon nach 70 Sekunden waren die Trierer nach einem 6:0-Lauf durch Grün (4) und Joos (2) bis auf drei Punkte dran, etwas später dann auch bis auf zwei Punkte. Aber die Young Pikes antworteten mit einem Lauf: Beim 62:52 führten sie Mitte des dritten Viertels zum ersten Mal zweistellig – mit diesem Rückstand ging es für die Gladiators auch ins Schlussviertel. Eng wurde es dann nicht mehr – im Gegenteil: Die Young Pikes, die erst ihren fünften Saisonsieg feierten, bauten den Vorsprung noch aus. Am Ende gaben sich die Trierer regelrecht auf, sie kassierten einen 0:15-Lauf.

Punkte Gladiators: Joos 26 , Dranginis 18, Shoutvin 10 , Grün 9, Schmitz 8 , Bucknor 9, Smit 2 , Hennen 0, Schmikale 0, Nortmann 0

Viertelstände: 30:25, 48:39, 72:62, 103:82