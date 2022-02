Nach 20 Punkten Rückstand im Schlussviertel : Das war riesig, Gladiators!

Trier Sensationelle Rückkehr: Wie die Trierer ein längst verloren geglaubtes Spiel drehen. 84:80 gegen nach Giants Leverkusen.

Was geht denn hier ab? Vor ein paar Minuten noch war es in der Arena still. Das Spiel war verloren, die Gladiators geschlagen. Nichts, aber auch gar nichts sah hier nach einem engen Spiel aus. Die Bayer Giants hatten alles im Griff, führten mit 20 Punkten. Und nun, 40 Sekunden vor Schluss? Steht es 80:77. Austin Wiley hat gerade zwei Freiwürfe getroffen. Die Dreier fallen plötzlich. Und Leverkusen? Perplex. 83:80, zehn Sekunden noch, die nächste Auszeit. Leverkusen trifft den Dreier nicht, Foul an Wiley: 84:80! Und damit feiern die Gladiators einen der spektaktulärsten Heimsiege in der Clubgeschichte. Wenn man die Invictus-Philosophie noch mal ordentlich bebildern möchte, reicht dafür ein Highlight-Video des letzten Viertels. Samt einen wahnsinnigen 17:0-Lauf der Gladiators.

Die Aufgabe war besonders schwer, das war schon vor dem Tip-off klar – das zeigten schon die letzten Ergebnisse in der englischen Woche. Während die Trierer bei der Niederlage in Bochum enttäuschten, gewannen die Giants beim Spitzenteam Rostock. Dieses Selbstbewusstsein demonstrierten die Rheinländer vom Start weg in der mit 1000 zugelassenen Zuschauern ausverkaufte Arena. Abgeklärt und treffsicher, so starteten die Gäste. Für die Gladiators begann es holprig, da war einiges an Nervosität drin – etwa bei zwei Ballverlusten innerhalb von wenigen Sekunden, die zu leichten Fastbreak-Punkten für die Giants führten (2:6). So führten die Gäste schnell zweistellig – nach einem schönen Alley-oop-Anspiel besorgte Dennis Heinzmann das 9:19. Mit zwölf Punkten Rückstand gingen die Trierer ins zweite Viertel. Und das sah aus Gladiators-Sicht viel erfreulicher aus. Das lag weniger an der Offense – die Dreierquote war bei beiden Teams in der ersten Halbzeit sehr schwach – sondern an der bissigeren Defense. So hielten die Gladiators die Giants im zweiten Viertel bei zehn Punkten. Die Gladiatoren dominierten nun unter den Körben und stellten auch die Vielzahl an Ballverlusten ab. So gewannen die Trierer in dieser Phase Kontrolle über das Spiel, sie verringerten auch den Rückstand Punkt um Punkt. Mit einem 37:41 ging es in die Halbzeitpause. Beste Punktesammler der Gladiators waren bis dahin Austin Wiley (8 Punkte) und Brody Clarke (7).