Basketball : Nummer 13 in der Tasche, Topspiel vor Augen – Gladiators vor Heidelberg

Empfängt am Sonntag mit den Gladiatoren Heidelberg: Jermaine Bucknor.

Trier/Tübingen Nach dem souveränen Erfolg in Tübingen wartet auf die Gladiators Trier am Sonntag ein zukunftsweisendes Spiel: Grund genug, mal mit Cheftrainer Christian Held zu sprechen.

Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist schön ... ähja, kann sie sein, muss sie aber nicht – speziell dann, wenn die Körpergröße der Passagiere mehr als zwei Meter beträgt. Genau dann kann so eine Busfahrt auch schon mal ganz schön anstrengend werden – fragen Sie mal nach bei den Römerstrom Gladiators Trier. Am Mittwochmittag haben sich die langen Herren des Basketball-Zweitligisten mal wieder in den Bus gesetzt, auf zum Auswärtsspiel bei den Tigers Tübingen, gut 320 Kilometer waren das.

Dort feierten die Gladiatoren einen souveränen 94:74 (43:33)-Erfolg, dominierten den Tabellenneunten nach Belieben – nur im ersten Viertel gab’s ein paar Probleme, womit wir dann auch wieder im Bus wären. Denn Trainer Christian Held gesteht am Tag nach dem Auswärtssieg: „Zu Beginn hatten einige Jungs die Beine noch im Bus gelassen.“ Heißt übersetzt: Das Team brauchte ein paar Minütchen, um die Stunden auf der Autobahn aus den Knochen zu laufen. So ging’s mit einem knappen Rückstand (15:19) ins Viertel Nummer zwei. „Doch als wir uns dann steigerten, haben wir Tübingen echt vor Probleme gestellt.“

Kann man so sagen, ja: Es wirkte fast so, als habe Trier – bei dem Jordan Geist aufgrund seiner Fußverletzung nur sehr dosiert eingesetzt werden konnte – es zu Beginn absichtlich ein wenig lockerer angehen lassen, um dann zu Beginn des zweiten Viertels mal so richtig aufzuräumen. Ausgangspunkt mal wieder: eine aggressive Ganzfeld-Presse. Nach eigenem Korberfolg stellten die Gladiatoren Tübingen direkt bei deren Einwurf. Die Schwaben wirkten hektisch und vollkommen überfordert ob der Trierer Präsenz. Ein Ball nach dem anderen landete im Aus oder in den Händen der Gladiatoren. Die Folge: Trier zog durch einen 11:3-Lauf zügig davon. „Diese Phase war die Basis für den Erfolg“, findet Christian Held. „Wir wollen in unseren Spielen über 40 Minuten möglichst viel Druck ausüben, und warten nur auf eine Phase, in der der Gegner zwei, drei Fehler hintereinander macht, um uns dann einen Vorsprung zu erarbeiten.“ Danach sei es schwer für den Gegner, noch mal zurückzukommen.

Genau das bekam Tübingen am Mittwochabend vor mehr als 2000 Zuschauern in der Paul Horn-Arena zu spüren. Als der gut aufgelegte Kevin Smit die Trierer Führung ein paar Minuten vor der Pause durch einen Dreier auf elf Zähler schraubte (36:25), schien ein Comeback der überraschend zahnlosen Tiger schon nur noch schwer vorstellbar.

Zwar kam das Team von Trainer Andrew Hipsher im dritten Viertel durch einige gute Abschlüsse sowie mit Hilfe einer Zonen-Verteidigung noch mal auf sechs Zähler ran, wirklich brenzlig wurde es für die Gäste allerdings nicht mehr. Zu cool agierten die Gladiatoren, bei denen Jermaine Bucknor – Held: „er verteidigt momentan so gut wie noch nie“ – viel Verantwortung übernahm und gemeinsam mit Till Gloger zu Triers Stärksten zählte. Trier spielte es bis zum Ende locker und souverän herunter, festigte durch den 13. Saisonsieg Tabellenplatz vier und schaut nun bereits auf Sonntag.

Dann empfangen Christian Held und seine Jungs Tabellennachbar Heidelberg in der Arena (17 Uhr). „Gegen Heidelberg zu spielen, ist immer ein Kampf. Das ist mittlerweile schon fast ein Kultderby.“ Er erwarte ein „unglaublich schweres Spiel“. Doch mit den Fans im Rücken und „einer hoffentlich wieder gut gefüllten Arena“ wolle sein Team den Heimsieg einfahren.

Feststeht: Gewinnt Trier mit mindestens zwölf Zählern Differenz, hat es den in der Endabrechnung wichtigen direkten Vergleich in der Tasche. Denn das Hinspiel in der Kurpfalz im November verloren die Gladiatoren mit 73:84.