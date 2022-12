Heimsieg gegen Bochum : Wer knackt den Highscore? Gladiators gewinnen wildes Spiel mit 116:110!

Was für ein Spiel! Dan Monteroso machte 37 Punkte für die Gladiators. Foto: Willy Speicher

Was für ein irres Spiel - so lief das Offensivspektakel der Gladiators am Samstagabend gegen Bochum: 116:110 hieß es am Ende - und ein Trierer war nicht zu bremsen. Daran konnte auch ein Ex-Gladiator nichts ändern.

Gladiators feiern zweiten Heimsieg: In einem Offensivspektakel in der Arena Trier vor 1638 Zuschauern besiegen die Gladiators Trier die Gäste aus Bochum mit 116:110. Lange Zeit stand das Spiel „auf des Messers Schneide“. Dan Monteroso hatte mit 37 (!!) Punkten einen entscheidenden Anteil am Trierer Sieg.

Die erste Überraschung schon vor dem Anpfiff - Marco Hollersbacher und Triers Neuzugang Jordan Johnson, dessen Freigabe am Freitagabend eintraf, wärmen sich gemeinsam mit den übrigen Gladiatoren auf. Die Ausgangslage ist eindeutig. Beide Teams benötigen einen Sieg, um sich langsam aus dem Tabellenkeller in die richtige Richtung zu bewegen. Sowohl die Gladiatoren als auch die SparkassenStars aus Bochum haben erst zwei Siege auf den Habenseite. Triers Coach Pascal Heinrichs schickt zu Beginn Garrai Zeeb, Parker van Dyke, Dylan Painter, Travis Daniels und Alex Laurent auf das Spielfeld.

Zunächst dominieren die Trierer unter den Körben. Die Anspiele auf die großen Spieler funktionieren. 9:5 für Trier. Jonathan Andre antwortet mit zwei erfolgreichen Würfen von Downtown. Sehr aktiv in dieser Phase Triers Center Dylan Painter. 15:12 für die Gäste in Minute vier. Dann bringt Heinrichs Neuzugang Jordan Johnson. Trier bleibt mit den Anspielen auf die Center erfolgreich. Dan Monteroso bringt Trier in Führung 20:19. Nach acht gespielten Minuten gelingt es Trier zum ersten Mal Parker van Dyke in gute Wurfposition zu bringen, und er trifft. Ganz stark in dieser Phase Dan Monteroso mit starkem Drive zum Korb.

Nach einem intensiven Viertel mit vielen Körben auf beiden Seiten führen die Gäste aus Bochum mit 31:30. Monteroso mit neun Punkten und Painter mit acht Punkten. Auf Gästeseite Jonathan Andre mit neun Punkten.

Es geht weiter wild hin und her. Es ist das versprochene schnelle Spiel beider Mannschaften. Trier gestattet den Gästen einige offensive Rebounds, damit bleiben die SparkassenStars im Spiel. Mit 43:39 erstmals eine Vier-Punkte-Führung für Trier. Doch Triers Defense wackelt und gestattet den Gästen (zu) viele einfache Punkte. Es bleibt spannend 43:43 in Minute 15. 49:49, den Zuschauern wird es nicht langweilig.

Triers Ex-Spieler Jonas Grof versucht viel, hat einen schweren Stand gegen seine alten Teamkameraden, trifft am Ende aber richtig gut (29 Punkte). Bei 61:57 für die Gäste werden die Seiten gewechselt. Fazit nach 20 Minuten - es war das erwartet umkämpfte Spiel. Trier hat eine sehr gute Auswahl bei den Dreipunktewürfen (60%) und viele gute Anspiele in die Zone. Offensiv sind 57 Punkte auch ein Statement. 13 offensive Rebounds für die Gäste und zehn Ballverluste bei Trier und löchrige Defense erklären aber schnell die 61 Punkte der Gäste.

Trier startet mit einer Zonenverteidigung in Hälfte zwei. Trier trifft, aber Grof fackelt nicht lange und legt nach und hat schon 18 Punkte. Nach drei Minuten in der zweiten Hälfte führen die Gäste mit neun Punkten und zwingen Heinrichs zu einer frühen Auszeit. Dann ein „Monster-Block“ von Till Isemann. Ist das der Weckruf für Triers Defense? Kleiner Run von Trier und (nur) noch vier Punkte Rückstand. Doch Trier vertändelt immer wieder die Bälle. Monteroso verkürzt auf zwei. Kaum ein Angriff der Gäste dauert länger als zehn Sekunden. 26. Minute 78:74 für die Gäste. Energizer Dan immer wieder unwiderstehlich zum Korb. Versenkt den Ball und wird gefoult. Sein Freiwurf bringt den Ausgleich zum 81:81. Bochums Geske mit schnellem Dreier – und dann wird Jonas Grof zu einem Distanzwurf eingeladen. Aber Monteroso hält Trier im Spiel. 89:88 für dir Gäste in der letzten Viertelpause. Eine Tendenz lässt sich in diesem „wilden“ Spiel noch nicht ermitteln. Auch Triers Hallenspecher spricht von einem Offensivspektakel.

Zeeb eröffnet mit einem Dreier zum 91:88. Doch die Führung hält nur sieben Sekunden. Die Gäste legen sofort nach. Und wieder Monteroso 94:92. Jetzt zeigt sich Neuzugang Jordan Johnson. Trier führt mit 96:92. Wieder Monteroso und Johnson. Wieder nach sechs Sekunden Dreier. Für Bochum. Doch Monteroso ist auch von der Zonenverteidigung der Gäste nicht zu stoppen. 105:98, Monteroso jetzt bei 32(!!) Punkten. Jetzt häufen sich auch die Ballverluste der Gäste. Anspiel von Zeeb auf Daniels 107:99, aber immer noch mehr als vier Minuten zu spielen. Die Zone der Gäste spielen die Trierer geduldig aus. Bochum trifft jetzt nicht mehr von außen. Triers Rebounds werden besser. Das Pendel neigt sich in Richtung der Gladiatoren. Die Arena erhebt sich. Monteroso jetzt bei 37 Punkten. Jetzt jubelt die Arena. Kleiner Smalltalk zwischen Grof und Monteroso. Der zweite Heimsieg ist unter Dach und Fach.

Trier: Monteroso (37), Zeeb (13), van Dyke (3), Hollersbacher (n.E.), Johnson (12), Wenzl (), Almstedt (0), Painter (11), Isemann (10), Laurent (4), Daniels (20),

Isemann 12 Rebounds, Daniels 10