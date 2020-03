Basketball : Ein Erfolg, der doppelt Freude macht – Gladiators feiern enorm wichtigen Heimerfolg

Feierte mit Trier einen enorm wichtigen Heimsieg gegen Nürnberg und Marcel Pongo: Rupert Hennen (mit Ball). Foto: Willy Speicher

Trier Nach der Niederlage in Hagen vom Freitag haben die Römerstrom Gladiators Trier am Sonntagabend einen ganz wichtigen Sieg in eigener Halle eingefahren. Warum der Erfolg gegen Nürnberg noch sehr bedeutend werden könnte.

Am Ende läuft Chase Adams zu den Fans an den Seitenrand, hüpft, jubelt, klatscht sie alle ab. Da ist zum einen der so wichtige 89:75 (46:38)-Heimerfolg seiner Römerstrom Gladiators Trier gegen die Nürnberg Falcons am Sonntagabend, der erste Sieg nach zuvor vier Pleiten in Serie. Doch da ist noch etwas anderes, was den US-Amerikaner so glücklich macht: Durch den Sieg mit 14 Zählern Differenz hat Trier den direkten Vergleich gegen die Franken gewonnen, nachdem die Gladiatoren das Hinspiel mit in Nürnberg mit 79:91 verloren hatten. Eine Tatsache, die im Kampf um die Playoff-Teilnahme in den kommenden Wochen noch ganz wichtig werden könnte.

Vor 3607 Zuschauern in der Arena Trier ist schon nach wenigen Minuten klar, dass die Botschaft von Christian Held beim Team angekommen scheint: „So können wir nicht in ein Spiel starten. Wenn man so aufritt, braucht man sich nicht zu wundern“, hatte Christian Held nach dem Katastrophen-Start (19:34) seiner Römerstrom Gladiators Trier bei der 81:92-Niederlage in Hagen am Freitagabend (siehe Extra) geschimpft.

Extra Gladiatoren kassieren bittere Pleite in Hagen (mfr) Das war kein schöner Start ins Doppelspieltags-Wochenende für die Römerstrom Gladiators Trier: Am Freitagabend setzte es für das Team von Trainer Christian Held eine 81:92 (40:48)-Pleite bei Phoenix Hagen – die vierte in Folge. Besonders bitter: Hagen, ein direkter Konkurrent um die Playoff-Plätze, hat somit beide Duelle gegen die Gladiatoren in dieser Saison für sich entscheiden können. Das könnte noch folgenreich werden für Trier, wenn’s im April darum geht, wer in die Playoffs einzieht und wer nicht. Vor 2320 Zuschauern in der Hagener Ischelandhalle kämpften sich die Gladiatoren nach katastrophalem Start (19:34) ohne den gesperrten Jordan Geist zwar im dritten Viertel zurück ins Spiel (64:64), doch unterm Strich verhindern unnötige Fouls, abgegebene Offensivrebounds und eine häufig schwache Defensivarbeit einen Auswärtserfolg. Punkte Trier: Dranginis 15, Smit 6, Bucknor 14, Hennen 8, Schmikale 3, Dietz 0, Grün 8, Ilzhöfer 2, Gloger 12, Adams 13

Ganz anders als in der Hagener Ischelandhalle stimmen Einsatz und Konzentration am Sonntagnachmittag von Beginn. Speziell defensiv ist das eine sehr wache Vorstellung. Immer wieder doppeln die Gladiatoren, zwingen die Gäste zu Ballverlusten. Jordan Geist, der am Freitag aufgrund einer Sperre fehlte, braucht gegen die Franken ein paar Minuten, um ins Spiel zu kommen. Seine erste Duftmarke setzt der US-Amerikaner dann zu Beginn des zweiten Viertels. Zunächst setzt er Till Gloger sehenswert in Szene, dann versenkt er seinen ersten Dreier (23:20). In den folgenden Minuten entwickelt sich ein enges Spiel. Immer wieder wechselt die Führung. Die Gäste präsentieren sich stark. Der Ball läuft schnell beim Meister der vergangenen Saison.

Trier lässt defensiv in den Minuten vor der Pause zwar immer mal wieder leichte Punkte zu. Offensiv sieht das dagegen in vielen Szenen gut aus. Nach einem weiteren Geist-Dreier und zwei Gloger-Zählern führen die Gladiatoren erstmals deutlicher (31:26, 5:47 Minuten vor der Halbzeit). Nürnbergs Trainer Ralph Junge nimmt die erste Auszeit.

In der Folge verdienen sich die Gladiatoren ihre Führung immer mehr. Defensiv sehr intensiv, mit hohem Druck und offensiv schwungvoll. Jeder sucht den direkten Weg zum Korb. Dann der Pass raus auf den freien Mitspieler, und auch der zieht wieder – bis der freie Mann oder die Lücke gefunden sind. Nach einem Dreier durch Thomas Grün wächst die Führung erstmals auf mehr als zehn Zähler (44:33).

Der Start in Halbzeit zwei geht an Nürnberg. Die Gäste wirken aktiver als Trier, kommen zeitweise auf zwei Zähler heran. Problem: Unterm Korb passiert wenig beim Held-Team. Till Gloger gelingt es in dieser Phase nur selten, sich gegen Moritz Sanders durchzusetzen.

Viel Energie bringt dann die Einwechslung von Kilian Dietz. Der Center hängt sich rein, sorgt für Assists und punktet selbst. Nach zwei Dietz-Zählern beträgt der Trierer Vorsprung kurz vor Ende des dritten Viertels wieder zehn Punkte (61:51).

Im Abschlussviertel bleibt es lange eng, auch weil Trier den Sack aufgrund eigener Fehler lange nicht zumacht. Doch dann geht Chase Adams voran, reißt sein Team – das nun wieder hervorragend verteidigt – mit sehenswerten Aktion mit und hat somit wesentlichen Anteil daran, dass die Gladiatoren am Ende einen ganz wichtigen Erfolg gegen einen direkten Playoff-Konkurrenten einfahren. Nach einem Bucknor-Dreier (81:67) ist die Partie dreieinhalb Minuten vor dem Ende durch.