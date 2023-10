5000 Fans müssen warten Start mit Panne: Warum das Gladiators-Heimspiel mit massiver Verzögerung begann

Neues Team, große Euphorie – und dann das: Die Gladiators Trier sind am Sonntagabend mit einer massiven technischen Panne in die Saison gestartet. Die Partie sollte um 17 Uhr beginnen, alles war startklar, bis dahin war die Stimmung bestens. Aber technische Probleme in der im Sommer modernisierten SWT-Arena verhinderten den pünktlichen Beginn – unter anderem hatte die 24-Sekunden-Uhr keinen Sound - fand die Partie mit massiver Verspätung statt.