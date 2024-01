Vor dem Spitzenspiel Wie die Gladiators in das Spiel gegen Frankfurt gehen

Auch wenn die Skyliners nach dem starken Saisonstart mit neun Siegen zum Auftakt zuletzt strauchelten – in den sieben folgenden Partien gab es vier Niederlagen, zuletzt auch eine hohe bei Rasta Vechta II. Für Wucherer ist die „Formdelle“ in seinem Team „nicht ungewöhnlich“: „Ich hoffe, dass wir uns am Sonntag in der Außenseiterrolle wohler fühlen“, kündigt der frühere Nationalspieler an, der die Kaderzusammenstellung der Gladiators in höchsten Tönen lobt: „Da bleiben keine Fragen offen.“