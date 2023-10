Heimspiel am Sonntag Gladiators: Nun geht’s gegen frustrierte Eisbären

Aber der Start ist nicht nur für den Trainerstab um Headcoach Don Beck noch wenig aussagekräftig: Sowohl beim Sieg gegen die ART Giants Düsseldorf, als auch beim ungefährdeten 81:63 in Vechta – für viele ist das Rasta-Farmteam ein klarer Abstiegskandidat in der Pro A – waren die Trierer klar favorisiert. Die ersten Erkenntnisse: Maik Zirbes sorgt für die erhoffte Dominanz unter dem Korb, er ist in puncto Physis und Erfahrung auf einem anderen Level als viele Center-Kollegen in der Liga. Aufbauspieler Marcus Graves überzeugte gegen Düsseldorf, hatte in Vechta aber keinen guten Tag. Bei routinierten Spielern wie JJ Mann und Behnam Yakhchali ist noch Luft nach oben – sie stießen aber auch erst kurz vor dem Saisonstart zum Team und haben in der Vergangenheit bereits ihre Qualitäten in der Pro A bewiesen.