Gladiators-Geschäftsführer Andre Ewertz „Ein besonderes Highlight – danach ist für mich Schluss!“

Der letzte Arbeitstag steht längst fest, ist im Kopf und im Kalender. Knapp zwei Monate noch, dann wird Andre Ewertz zum letzten Mal als Geschäftsführer der Gladiators in der Arena arbeiten. Gemeinsam mit seinem Team schauen, dass der Laden läuft, dass alles reibungslos klappt. Wie seit sechs Jahren schon in gleicher Funktion. Die Routine an Spieltagen – mehr als „nur“ Aufbau, Spielen, Abbau. Und das ist schon nicht wenig.