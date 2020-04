Kostenpflichtiger Inhalt: Interview Achim Schmitz : „Das verdient allergrößten Respekt“: Gladiators-Geschäftsführer über Rettungsaktion und Zukunft des Clubs

Da war Corona noch kein Thema: Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz und der inzwischen aufgrund der Pandemie in die USA abgereiste Jordan Geist nach dem Heimsieg gegen Leverkusen im November 2019. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz spricht im Interview über das Ergebnis der Club-Rettungsaktion, Lizenzunterlagen und die Frage, warum Geisterspiele in der ProA nur schwer machbar sein dürften.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mfr) Wenn alles gut gelaufen wäre, die Saison ihren normalen Gang genommen hätte, dann würde Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier dieser Tage in den Playoffs vor 4000, vielleicht 5000 Zuschauern gegen Bremerhaven, Chemnitz oder Heidelberg um den Bundesliga-Aufstieg kämpfen. Es ist aber nicht viel gut gelaufen in den vergangenen Wochen, normal schon gar nicht. Wie in fast allen Lebensbereichen hat die Corona-Krise auch im Profi-Basketball vieles verändert. Die ProA musste ihre Saison abbrechen. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagte Geschäftsführer Achim Schmitz daraufhin am 12. März im Trierischen Volksfreund. Die Situation sei existenzbedrohend für den Verein. Er rechne mit Zahlungsausfällen in Höhe von rund 300 000 Euro durch den Saisonabbruch, so Schmitz. Doch die Gladiators gaben nicht auf, starteten eine Rettungsaktion. Diese ist nun zu Ende gegangen. Grund genug, mal wieder bei Achim Schmitz anzurufen.

Herr Schmitz, Sie besitzen ein Bauunternehmen im Landkreis Bernkastel-Wittlich – wie sehr macht Ihrer Firma die Corona-Krise zu schaffen?

Extra Talkreihe rund um Trierer Basketball (mfr) Anteil am Erfolg der Gladiators-Rettungsaktion hat auch Hallensprecher Chris Schmidt. Seit Anfang April macht Schmidt mit seiner Stream-Serie #standasone30 auf die Situation des Clubs aufmerksam. In der Talk­reihe, die täglich um 18.30 Uhr auf seiner Facebookseite sowie auf OK54 live zu sehen ist, geht’s noch bis zum 28. April um Basketballthemen und vieles mehr.

Achim Schmitz: Wir haben wie viele andere Unternehmen mit der Situation erheblich zu kämpfen. Aber immerhin können wir weiterarbeiten. Sollte allerdings der erste Corona-Fall in der Firma auftreten, würde uns das fatal treffen. Doch die Lage ist auch so schon sehr angespannt.

Angespannt ist die Lage auch bei Ihrem Club, den Römerstrom Gladiators Trier. Durch die Corona-Krise drohten dem Verein – wie Sie selbst sagten – Einnahmeausfälle zwischen 250 000 und 300 000 Euro. Dem wollten Sie unter anderem mit einer Ticket-Spendenaktion entgegenwirken, mit der 120 000 Euro zusammenkommen sollten. Gestern lief die Aktion aus – was ist dabei herausgekommen?

Schmitz: Wir haben unser Ziel erreicht – der finale Stand der Fanaktion beläuft sich auf 128 207,48 Euro. Das ist ein Wahnsinnsergebnis. Wirklich, was unsere Fans da möglich gemacht, sich einfallen lassen haben, das verdient allergrößten Respekt, das hat uns umgehauen – ein großes Dankeschön an alle Unterstützer!

Mehr als 128 000 Euro haben Sie nun also zusammen. Den Differenzbetrag zu den 250 000 bis 300 000 Euro wollten Sie über Sponsoren und eine Bankbürgschaft einholen – was ist da Stand der Dinge?

Schmitz: Auch da sieht es gut aus. Wir hatten mit vielen Sponsoren feste Summen vertraglich vereinbart, die uns bei einem möglichen Erreichen der Playoffs ausgezahlt worden wären. Dazu kam es jetzt bekanntlich nicht, weil die Playoffs in dieser Saison ja gar nicht stattgefunden haben. Trotzdem haben sich viele Sponsoren bereiterklärt, uns finanziell zu unterstützen. Das war die zweite Säule neben der Fanaktion.

Und wie sieht es mit den Banken aus?

Schmitz: Wir haben Kredite beantragt, unter anderem auch die Corona-Hilfe vom Land. Hier befinden wir uns in finalen Gesprächen und sind sehr zuversichtlich.

Das heißt: Die Einnahmeausfälle in Höhe von rund 300 000 Euro sind damit aufgefüllt?

Schmitz: Ja. Aber ich möchte hinzufügen, dass die 300 000 Euro eine Schätzung waren. Wir wissen bis heute noch nicht genau, was uns durch den Corona-Saisonabbruch an Einnahmen verloren gegangen ist. Hinzu kommt die Tatsache, dass wir nicht wissen, wie viele Zuschauer zu den ausgefallenen Heimspielen gekommen wären und wie weit wir in den Playoffs gekommen wären. Auch schwer beziffern lassen sich in diesem Zusammenhang zusätzliche Sponsoring-Einnahmen zum Beispiel durch Spieltagspresentings oder Vermarktung von freien Werbeflächen. Es hätten also ­250000 Euro an Zahlungsausfällen werden können, genauso gut aber auch 350 000 Euro.

Das heißt, die Summe X setzt sich aus weggefallenen Zuschauereinnahmen und ausgefallenen Playoff-Sponsoring-Einnahmen zusammen …

Schmitz: Und da ist auch ein Teil unserer Altlasten mit drin, den wir durch zusätzliche Einnahmen in den Playoffs in dieser Saison abbauen wollten – diese Chance wurde uns nun aber durch die Corona-Pandemie komplett genommen.

Also soll das Geld auch dazu dienen, die Schulden, die den Club aus seiner Anfangszeit belasten – zu Beginn der Saison lagen diese, wie Sie sagten, im niedrigen sechsstelligen Bereich – ein wenig zu verringern?

Schmitz: Genau. Wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir diese Altlasten haben. Natürlich gefährden die in einem Moment, in dem man als Club auch noch Zahlungsausfälle hat, absolut die Existenz. Sie belasten unseren Cashflow. Wenn man diese Summe immer vor sich herschiebt, ist man natürlich schnell in der Zahlungsunfähigkeit. Da sind wir nun durch die Spenden, Sponsorengelder und Kredite einen riesigen Schritt vorangekommen, sodass wir weiterleben können.

Am 15. April mussten die Lizenzunterlagen für die Saison 2020/21 eingereicht werden – ist das passiert?

Schmitz: Ja, das haben wir fristgerecht getan. Die Auflagen sind durch die BARMER 2. Basketball-Bundesliga gelockert worden, es war aufgrund von Corona zum 15. April viel weniger einzureichen als in den vergangenen Jahren. Einen ersten Finanzplan müssen wir beispielsweise erst bis zum 1. Juni vorlegen.

Experten glauben, dass es in der Fußball-Bundesliga aufgrund von Corona auf absehbare Zeit keine Spiele mehr vor Zuschauern geben wird. Ähnliches droht auch dem Profi-Basketball in Deutschland, oder? Zumal die Spiele in Hallen stattfinden …

Schmitz: Ich glaube nicht, dass es sich die ProA leisten kann, Spiele ohne Zuschauer zuzulassen. Wenn keine Fans in die Hallen dürfen, haben ¾ der Clubs in der ProA ein riesiges Problem. Vielleicht wird die neue Saison später als geplant beginnen. Aber wer weiß. Im Moment ist das alles noch so weit weg und wir sind im ständigen Austausch mit der Liga.

Dennoch die Frage: Wenn die Saison 2020/21 dann doch irgendwann beginnen sollte, sind die Gladiators dann am Start?

Schmitz: Auf jeden Fall.