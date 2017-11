„Der Wille im Team hat gefehlt“

Nach sieben Niederlagen in elf Saisonspielen meldet sich Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz zu Wort. Er äußert deutliche Kritik. Marek Fritzen

Das sind klare Worte von Achim Schmitz. Zu Wochenbeginn meldet sich der Geschäftsführer der Römerstrom Gladiators Trier zu Wort. Der Grund: Die sportliche Krise seines Clubs in der 2. Basketball-Bundesliga - die 79:96 (43:57)-Heimniederlage am Sonntag gegen Karlsruhe war bereits die siebte Niederlage im elften Saisonspiel.

Mittlerweile rangiert der selbsternannte Playoff-Kandidat nur noch auf Rang 12, vier Punkte hinter den White Wings Hanau, die den letzten Playoff-Platz belegen. Schmitz schimpft: „Was ich gegen Karlsruhe vermisst habe, ist ganz klar der Wille, das Spiel zu gewinnen. Bei Karlsruhe hat man gesehen, dass sie Spaß und Freude am Spiel hatten. Sie hatten die nötige Physis im Spiel – das habe ich bei uns ganz einfach vermisst. Und das habe ich dem einen oder anderen auch so mitgeteilt.“

Das Fehlen der verletzten Kilian Dietz, Justin Alston und des mit dem luxemburgischen Nationalteam verreisten Thomas Grün will der Geschäftsführer dabei genauso wenig als Entschuldigung gelten lassen wie die Rückenprobleme von Aufbauspieler Simon Schmitz (er spielte gegen Karlsruhe, war aber sichtlich gehemmt). Achim Schmitz betont: „Uns fehlt Simon, ganz klar. Und ja, es kommt viel zusammen momentan. Wir haben mit Kili zudem einen Spieler nicht zur Verfügung, der unterm Korb mal die Schultern breit macht und die Mannschaft mitreißen kann. Aber das ist alles Gejammere, das hilft uns nicht weiter. Da müssen dann andere in die Bresche springen, denn Verletzte haben andere Mannschaften auch.“