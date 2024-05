Trier gleicht aus Halbfinal-Krimi in Frankfurt: Gladiators zittern sich zum Sieg!

Was waren das für turbulente Tage im Kampf um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga. Die bittere Auftakt-Niederlage im Heimspiel am Freitag (70:72), die Rangelei danach, die kurz vor dem Spiel am Sonntag in Frankfurt auch noch Spielsperren für den Frankfurter David Muenkat und Gladiator Marcus Graves nach sich zogen.