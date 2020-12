Basketball : Gladiators gewinnen deutlich gegen Karlsruhe

Trier Zum Heimspiel-Jahresabschluss haben die Römerstrom Gladiators Trier einen klaren Sieg gefeiert.

Mit Chase Adams, Thomas Grün, Jonas Grof, Matt Freeman und Rob Nortmann als Starting Five starteten die Römerstrom Gladiators in das letzte Heimspiel des Jahres 2020. Das Spiel begann mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Es entwickelte sich im Laufe des ersten Viertels ein offener Schlagabtausch, beide Teams suchten die Abschlüsse im Fastbreak und punkteten schnell und effizient. Dank einer verbesserten Defensivleistung führten die Gladiatoren zum Ende des ersten Viertels mit 28:23.

Im zweiten Spielabschnitt gelang es den Gladiatoren den Vorsprung weiter auszubauen. Grund dafür war weiterhin eine aggressive und harte Verteidigung, die die Gäste vor große Probleme stellte. Offensiv war es vor allem immer wieder Chase Adams, der mit getroffenen Dreier und gleich mehreren Offensivrebounds den Lauf der Trierer immer wieder am Leben erhielt. Bis zum Ende der ersten Halbzeit hielten die Gladiatoren das Tempo hoch und gingen dank eines starken Dreiers von Rupert Hennen mit der Schlusssirene mit 54:33 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Gladiatoren weiterhin das Spielgeschehen zu bestimmen. Defensiv hinderte man die Karlsruher daran in ihren Rhythmus zu finden, offensiv traf man selbst schwierige Würfe nach guter Ballbewegung. Nach sieben gespielten Minuten im dritten Viertel führten die Gladiatoren bereits mit über dreißig Punkten, beim Stand von 66:35. Auch in den letzten Minuten des dritten Spielabschnitts hielt die starke Form der Trierer an und letztlich ging es mit einer verdienten 71:38 Führung in die letzte Viertelpause.