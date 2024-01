Basketball Gladiators Trier gegen Dresden erfolgreich: Volle Hütte, historischer Sieg

Zu leicht, zu klar, zu dominant soll es ja nicht sein. Könnte dann ja fast langweilig werden. Am Sonntag hatte es in der zweiten Halbzeit lange so ausgesehen, als könnten sich die 4700 Zuschauer in der Arena die letzten Minuten ganz entspannt anschauen – die Gladiators lagen zwischenzeitlich mit 22 Punkten vorn, hatten alles im Griff. Aber als die Dresden Titans zwei Minuten vor Schluss bis auf sieben Punkte dran waren (84:77), schien noch mal alles offen. Für die Gladiators reichte es am Ende, angeführt von Behnam Yakhchali (25 Punkte), Maik Zirbes (24) und JJ Mann (19). Der achte Sieg in Folge: Das gab es in der Gladiators-Historie bisher noch nicht.