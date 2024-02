94:93 nach doppelter Verlängerung Wildes Spiel! Gladiators siegen zum elften Mal in Folge

Wenn man Tabellenletzter ist, gut spielt, alles gibt - und dann doch die große Überraschung gegen den Spitzenreiter aus den Händen gibt. Dann will man kein Mitgefühl, keine warmen Worte. Aber mehr gibt es am Mittwochabend wieder nicht für Paderborn. Die Gladiators sind einfach gnadenlos. Auch wenn sie über weite Strecken unter ihrem Niveau blieben. Auch wenn sie am Ende der ersten Verlängerung schon so gut wie verloren hatten. Und mit Maik Zirbes, Behnam Yakhchali und Marten Linßen schon drei wichtige Spieler foulbedingt aus dem Spiel waren. Sie siegen trotzdem einfach weiter. Elfter Sieg in Folge, schließlich geht der Karneval jetzt in die heiße Phase. In der zweiten Verlängerung zeigten Jordan Barnes (19 Punkte, 6 Assists) und JJ Mann (23 Punkte, 8 Rebounds) noch mal ihre Qualitäten. Das Leben ist nicht immer fair. Aber für Gladiators-Fans aktuell sehr erfreulich.