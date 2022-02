Trier : Dramatischer geht‘s kaum!

Gladiator Garai Zeeb zieht zum Korb. Foto: Willy Speicher

Trier Nichts für schwache Nerven: Gladiators gewinnen Krimi gegen Kirchheim nach hoher Führung erst in der Verlängerung.

Von Andreas Feichtner

Was geht denn hier kurz vor Schluss ab? So sah es vor einer Woche aus, als die Gladiators einen 20-Punkte-Rückstand in wenigen Minuten gegen Leverkusen drehten. Und nun? 1,2 Sekunden vor dem Ende steht es nur noch 76:75 für Trier gegen Kirchheim. Und das nach zwischenzeitlicher 22-Punkte-Führung für die Gladiators. Jonathan Williams trifft nur den ersten Freiwurf, der zweite geht an den Ring. Verlängerung! Da sind die Gladiators wieder richtig drin, Parker van Dyke trifft 88 Sekunden vor Ende zum 87:80. Das lassen sich die Trierer nicht mehr nehmen. Am gewinnen die Trierer ein verrücktes Spiel mit 92:86. Bester Schütze der Gladiators war Austin Wiley mit 22 Punkten. Er holte zudem 16 Rebounds.

Was für eine Dramatik! Fast wie zu Vor-Corona-Zeiten war die Atmosphäre in der Arena – zum einen, weil wieder bis zu 2000 Zuschauer dabei sein konnten (über 1600 kamen), bisher waren in diesem Jahr maximal 1000 Zuschauer erlaubt. Zum anderen, weil auch die Gäste aus Kirchheim einen kleinen, lauten Fanclub mit Trommeln dabei hätten – auch das fehlte zuletzt. Die Gladiators erwischten den etwas besseren Start, sie führten mit 11:6 und 15:9, die Knights hielten dagegen und glichen aus (17:17). Großen Applaus gab’s dann 87 Sekunden vor dem Viertelende: Da feierte Flügelspieler Dan Monteroso nach vier Monaten Verletzungspause sein Comeback. Und der Einstand gelang perfekt: In der letzten Sekunde des ersten Abschnitts traf er per Dreier zum 25:19 – das Anspiel kam von Garai Zeeb.

Was folgte, war eine ganz starke Phase der Trierer, die im zweiten Viertel erst nach vier Minuten die ersten Punkte für die Gäste zuließen. Nicht nur die Defensive überzeugte. Immer wieder zogen die Trierer zum Korb – etwa durch Austin Wiley (29:19, 33:19, 43:25). Immer wieder boten sich auch freie Würfe aus der Distanz – Chancen, die sich Parker van Dyke nicht nehmen ließ (39:22). Nur von der Freiwurflinie ging anfangs (zu) wenig. Die Gladiatoren bauten die Führung aus, kurz vor der Halbzeitpause führten die Trierer mit 20 Punkten Differenz (45:25). Für die Kirchheimer lief in diesem Abschnitt so gar nichts zusammen – aus dem Spiel heraus passte nur ein einziger Wurf, die restlichen acht Punkte erzielten sie von der Freiwurflinie. Zehn Steals standen für die Trierer schon zur Halbzeit in der Statistik – und einer Dreier-Quote von 55 Prozent. Mit 47:29 ging es in die Halbzeitpause.

Mit der gleichen Energie kehrten die Gladiators aus der Pause zurück (51:29) – aber nur anfangs. Die Gäste kamen aber zurück - zum einen, weil die Dreierquote bei den Trierern runterging. Zum anderen, weil sie nun selbst besser offensiv in die Partie fanden und nach zwei getroffenen Dreiern in Folge wieder bis auf zehn Punkte dran waren (55:45) Nach einemweiteren Dreier von Goodwin zum 55:48 war es dann wieder eng. Das Momentum lag nun bei den Rittern – aber die Gladiators kämpften dagegen an (64:50). Aber es wurde noch eng: Die Trierer wurden immer nervöser, Kirchheim kam ran (67:62, dann auf 68:64 und 72:71). Beide Teams ließen Punkte an der Freiwurflinie liegen. Gut für die Trierer, dass der letzte in der regulären Spielzeit nicht reinfällt. Das wäre ein bitteres Ende für die Gladiators gewesen.

Gladiators: Monteroso 6 , Zeeb 12, van Dyke 21, Demmer n.e., Wolf 7, Grof 6, Niedermanner 3, Almstedt 3, Clarke 9, Pekovic 3 , Wiley 22