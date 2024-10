Über 4100 Zuschauer Am Ende wird’s deutlich: Gladiators feiern Heimsieg gegen Koblenz

Jaaa! Marten Linßen schreit seine Freude heraus: Gerade hat Nolan Adekunle nach einem Fastbreak das 72:59 erzielt, wurde dabei noch gefoult. Knapp drei Minuten vor Schluss - das muss doch reichen, oder? Eine Minute vorher waren die Koblenzer noch bis auf sieben Punkte an den Trierern dran, nach einer ordentlichen Aufholjagd. Ja, es reicht am für die Gladiators zum ersten Heimsieg der Saison. Es war sicher keine Glanzleistung, offensiv gibt’s Luft oben, aber kämpferisch war das eine gute Vorstellung. „Die Nummer eins in Rheinland-Pfalz“, sangen die Fans im Stehplatz-Block. Fünf Trierer trafen zweistellig: Es war wieder eine echte Teamleistung.