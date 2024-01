Rheinland-Pfalz-Duell Gladiators: Hunderte Trierer Fans bei Gastspiel in Koblenz erwartet

Das letzte Heimspiel der Hinrunde hatte es in sich: Über 5000 Zuschauer sahen den Sieg der Römerstrom Gladiators im ersten Rheinland-Pfalz-Duell gegen die EPG Baskets Koblenz, darunter waren auch rund 400 Gästefans. Und auch das Auswärtsspiel in Koblenz rückt gedanklich immer näher - das steht nach Karneval an, am Freitag, 16. Februar, 19 Uhr. Gut möglich, dass die bisher eher überschaubar gefüllte Halle des Aufsteigers (4022 Plätze) dann auch richtig voll wird. Aktuell haben die Koblenzer einen Schnitt von 1522 Zuschauern, zum letzten Heimspiel gegen Nürnberg kamen nur gut 1000. Aber Trier lockt - und bei den Gladiators wirkt sich die aktuelle Euphorie auch auf die Auswärtsfahrten aus. Rund 300 Trierer sahen den Sieg in Frankfurt, die kürzeste Auswärtsfahrt nach Koblenz werden wollen noch deutlich mehr Trierer mitmachen.