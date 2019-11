Trier Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier reagiert nun doch auf den verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän Simon Schmitz und verpflichtet einen neuen Aufbauspieler.

Bei dem neuen Mann handelt es sich um Chase Adams. Der US-Amerikaner hat an der Mosel bis Saisonende unterschrieben. Adams kennt sich bestens aus in der 2. Basketball-Bundesliga, spielte dort bereits für Hanau, Paderborn und Rostock.

Mit dem Team von der Ostsee war der 30-Jährige auch in die Spielzeit 2019/20 gestartet, musste die Norddeutschen nach deren misslungenem Saisonstart jedoch verlassen.

Cheftrainer Christian Held betont: „Chase ist ein sehr, sehr erfahrener Spieler, der die Liga kennt. Er hat in Hanau und Paderborn auch schon zwei sehr gute Jahre gespielt. Mit Rostock hat es dann leider nicht geklappt, was uns jetzt die Chance gegeben hat, ihn nach Trier zu holen. Chase ist jemand, der uns ohne lange Anlaufzeit und Eingewöhnungszeit sofort weiterhelfen kann. Er kann uns die nötige Ruhe geben, braucht sich nicht groß einzugewöhnen.“

Der Mann aus Baltimore soll noch heute in Trier ankommen und sofort ins Training einsteigen.

Die Gladiators haben am Wochenende spielfrei. Daher tritt das Held-Team am morgigen Freitag zu einem Testspiel bei den Skyliners Frankfurt an.