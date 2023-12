Bochum siegt 103:97 Defensiv zu schwach: Gladiators verlieren Spiel - und Platz zwei!

Es war das erste Duell der beiden routinierten Center aus der Region, Maik Zirbes und Kilian Dietz – beide standen auch in der Startformation. Bochum startete mit einer aggressiven Defense, die Trierer hatten anfangs ihre Probleme damit. So führten die Gastgeber schnell mit 10:2. Die Gladiators kamen schnell zurück – auch, weil die Dreier anfangs fielen, wie schon beim Auswärtssieg zuletzt in Münster. JJ Mann sorgte aus der Distanz für den Ausgleich (12:12), Zirbes dann für die erste Führung der Gäste. Das erste Viertel ging mit 28:24 an die Bochumer. Im zweiten Viertel wechselte die Führung mehrfach. Die Gastgeber spielten stark, trafen sehr gut – die Trierer waren in der Defense sehr anfällig, viel offener als bisher in den meisten Saisonspielen. So machte der VfL aus einem 31:34-Rückstand über 45:39 ein 49:41. So konnten die Bochumer immer mal zaubern, Alley-oop-Anspiele mit Dunkings. Und ganz sicher nicht das, was ein Defensivspezialist wie Don Beck von seinem Team sehen will. Immerhin: Die Offensive der Gladiators hielt dagegen. Zur Halbzeit war die Partie offen – mit dem Buzzer traf Clay Guillozet zum 54:48. Bochum hatte zur Pause schon neun Dreier versenkt (bei 18 Versuchen), die Trierer sechs bei elf Versuchen. Die Gladiators waren auch bei den Rebounds nicht überlegen, die Bochumer waren heißer. Und der VfL nervte die Trierer zunehmend.