Gladiators Trier gegen Nürnberg 2. Basketball-Bundesliga: Spiel um Platz 12 – und ein Blick nach vorn

Trier · Basketball: Saisonende am Samstag in der Arena gegen Nürnberg. Wer bleibt über die Saison hinaus? Und was hat es mit der besonderen Ehrung für Jermaine Bucknor auf sich?

28.04.2023, 09:03 Uhr

Gladiators-Cheftrainer Jermaine Bucknor. Foto: Willy Speicher

Von Uli Kaurisch

Es ist das letzte Spiel der Gladiators in dieser Saison vor heimischen Publikum – der sportliche Wert ist aber überschaubar: Sowohl die Gladiators als auch Nürnberg haben das Saisonziel verpasst, die Play-Offs sind außer Reichweite – es geht nur noch darum, wer am Ende auf Platz 12 und wer auf Platz 13 landet.