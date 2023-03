Kampf um die Playoffs : Gladiators-Ziel: Zwei Heimsiege in 48 Stunden

Doppelt abklatschen mit Jordan Johnson, Travis Daniels & Co.: Das ist an diesem Wochenende in der Arena möglich. Die Gladiators haben am Freitag und am Sonntag Heimspiele. Foto: Willy Speicher

Trier Doppeltes Ausrufezeichen? Zwei Heimsiege innerhalb von zwei Tagen – das ist der erklärte Wunsch von Cheftrainer Pascal Heinrichs. Was dafür schon am Freitag gegen Karlsruhe (19.30 Uhr) nötig ist und welcher Gladiator womöglich ausfallen wird.

Knapp drei Wochen liegen zwischen dem bisher letzten Heimspiel der Römerstrom Gladiators – dem heftig umkämpften 91:88 gegen Bundesliga-Absteiger Gießen – und der Partie gegen die PS Karlsruhe Lions am Freitag (19.30 Uhr). Umso kürzer fällt die Wartezeit danach aus: Keine 48 Stunden später steht gleich das nächste Heimspiel für die Trierer an – am Sonntag gegen den Tabellenletzten Panthers Schwenningen. Heißt also: Keine Reisestrapazen, voller Fokus – und zwei Gegner, die zumindest in Heimspielen für ein Team mit Playoff-Ambitionen schlagbar sein sollten. Zumal die Schwenninger, die kürzlich einen Insolvenzantrag gestellt haben, nur noch einen Mini-Kader zur Verfügung haben – und sie schon am Freitagabend in Hagen ranmüssen. Schwenningen-Coach Alen Velcic will aber trotz der sportlich miesen Lage kein Spiel abschenken – erst recht nicht in seiner alten Heimat Trier.

Gladiators-Flügelspieler Marco Hollersbacher sieht sein Team nach der Länderspielpause am vergangenen Wochenende gut eingestellt. Konstanter werden, Kleinigkeiten anpassen, sich bestmöglich auf die beiden Gegner einstellen – das habe in der Vorbereitung im Vordergrund gestanden. „Wir wollen unsere Turnover minimieren und weiterhin gut rebounden“, sagt Hollersbacher, der selbst zu den reboundstärksten Gladiators-Spielern zählt. „Karlsruhe ist ein Team mit individuell starken Guards – die dürfen wir nicht ins Spiel kommen lassen“, sagt der 22-Jährige dem TV. Am dritten Spieltag hatten die Trierer mit 101:107 bei den Lions verloren. Nicht nur wegen der Guards wie Bazoumana Koné und Lovell Cabbil, sondern auch, weil Lions-Center Maurice Pluskota unterm Brett mächtig abräumte (19 Rebounds, 23 Punkte). Die Trierer könnten im Falle eines Heimsiegs mit den Badenern gleichziehen – beide Teams hätten dann zehn Spieltage vor Ende der Normalrunde eine ausgeglichene Bilanz.