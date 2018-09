Gladiators mit Sieg und Niederlage in letzten Testspielen

(BP) Sieg und Niederlage in den letzten Testspielen für die Basketballer der Römerstrom Gladiators Trier. Eine Woche vor dem Pro-A-Ligaauftakt bei den Rostock Seahawks am kommenden Freitag spielte der Trierer Zweitligist bei der JTC Euro Trophy im luxemburgischen Düdelingen gegen internationale Gegner.

Im Halbfinale am Samstag gab es nach einem dramatischen Spiel eine knappe 73:74 (34:37)-Niederlage gegen die Franzosen von SLUC Nancy Basket. Im Spiel um Platz drei am Sonntag führte der überragende Jermaine Bucknor (37 Punkte) die Trierer dann zu einem 105:100 (51:45)-Sieg gegen den Turniergastgeber T71 Düdelingen. Die Gladiators mussten in dieser Partie auf die angeschlagenen Simon Schmitz, Kevin Smit und Kilian Dietz verzichten.