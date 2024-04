Basketball-Playoffs Gegen wen müssen die Gladiators ran? Was sich am Wochenende entscheiden kann

„Nach dem Spieltag werden wir etwas mehr Klarheit haben“, sagt Ewertz. Auch wenn der Gegner dann wohl noch nicht feststehen wird, könnten zumindest die Viertelfinal-Termine klar sein - und in den Vorverkauf gehen. Nach dem letzten Spieltag – die Trierer spielen zum Abschluss am 27. April in Bremerhaven – ist die Zeit recht knapp. Schon am Donnerstag, 2. Mai, könnte das erste Playoff-Heimspiel anstehen. Wenn sich beide Teams auf die Termine der Route „A“ einigen können (2., 4., 7. und eventuell 9. und 11. Mai). Bei Route „B“ geht es erst am 3. Mai los, der zweite Heimspiel-Termin (Mittwoch, 8. Mai) würde aber bei den Trierern wegen des an der Arena startenden Firmenlaufs nicht passen. Auch in den Halbfinalserien gibt es „A“- und „B“-Termine.