Nach 11. Saisonsieg Gladiators an der Spitze: Die Erfahrung macht den Unterschied

Den Moment genießen, auch wenn er flüchtig ist. „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“, stimmten die Gladiators-Fans im Stehplatzblock O am Dienstag nach dem hart erkämpften 87:85-Heimsieg gegen Paderborn an, weil zumindest für 24 Stunden nichts an der Tabellenführung zu rütteln war. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Römerstrom Gladiators, dass der Basketball-Zweitligist nach dem letzten Spiel des Kalenderjahres die Tabelle anführt. Auch wenn die drei punktgleichen Rivalen Jena, Hagen und Frankfurt das noch vor Neujahr ändern können.