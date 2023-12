2. Basketball-Bundesliga Warum mit den Gladiators mehr denn je zu rechnen sein wird

Ob es sportlich für den Bundesliga-Aufstieg reichen kann – und im Zweifelsfall dann auch wirtschaftlich? Das ist völlig offen, dafür ist die Saison auch noch zu jung. Aber in einer Hinsicht ist Trier schon eher erst- als zweitklassig. Mit 3658 Zuschauern im Schnitt – knapp 22.000 waren es in den bisherigen sechs Heimspielen – führen die Gladiators deutlich die Fan-Tabelle der Liga vor BBL-Absteiger Frankfurt an. Die ganz großen Kulissen gegen Düsseldorf und Kirchheim (4900 und 4500) wurden zwar teilweise durch gesponserte Tickets der SWT und der Sparkasse ermöglicht. Aber unabhängig davon ist das Interesse an den Gladiators erheblich größer als im Vorjahr – und in den nächsten Wochen stehen drei Heimspiele an, die ebenfalls viele Fans in die SWT-Arena locken werden. Die (Vor-)Weihnachtsspiele gegen Artland (22.12.) und Paderborn (26. Dezember) – und im ersten Heimspiel des nächsten Jahres kommt es zur lange erwarteten Premiere gegen Aufsteiger Koblenz (7. Januar).