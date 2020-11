Kostenpflichtiger Inhalt: Basketball : Monteroso zwischen Quarantäne und Heimspiel: Netflix, Kochtöpfe und doppelte Vorfreude

Dan Monteroso (rechts) ist vor der Saison vom Team Ehingen Urspring zu den Gladiators gewechselt. Die zurückliegende zweiwöchige Quarantäne hat der 26-Jährige vor allem auf der Couch und am Herd verbracht. Foto: Simon Engelbert/photogroove

Trier Neuzugang Dan Monteroso trifft am Mittwoch mit den Gladiators auf sein Ex-Team aus Ehingen. In der Quarantäne dominierten beim US-Amerikaner Serien, Rezepte und Videospiele. Wie Trier das erste Saison-Heimspiel in der zweiten Basketball-Bundesliga gewinnen will.