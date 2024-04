Basketball Gladiators-Pleite an der Nordsee: Kleiner Dämpfer vor den Play-offs

„Mit voller Kapelle“ waren die Römerstrom Gladiators zum finalen Spiel der Hauptrunde in der 2. Basketball-Bundesliga am Samstag nach Bremerhaven gereist, bevor am Donnerstag 2. Mai, 19.30 Uhr die Uni Baskets Münster in der SWT-Arena zum Start ins Play-Off-Viertelfinale antreten. Unterm Strich musste das Team von Trainer Don Beck eine deutliche 75:94 (40:44)-Niederlage an der Nordseeküste quittieren.