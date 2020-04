Basketball : Jetzt ist es fix: Gladiators präsentieren Marco van den Berg als neuen Trainer

Trier Das ging schnell: Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier hat einen neuen Trainer - Marco van den Berg. Der Niederländer, der bereits von 2015 bis 2018 für Trier tätig war, hat einen langfristigen Vertrag an der Mosel unterschrieben.

Drei Tage nachdem die Römerstrom Gladiators bekanntgegeben haben, den Vertrag mit Ex-Cheftrainer Christian Held nicht verlängern zu wollen, hat der Basketball-Zweitligist einen neuen Headcoach präsentiert. Wie der Club am Mittwochmittag verkündete, steht künftig wieder ein alter Bekannter an der Seitenlinie: Marco van den Berg, der die Gladiators bereits zwischen 2015 und 2018 trainiert hatte, hat laut Verein am Dienstag für drei Saisons an der Mosel unterschrieben. Damit bestätigt sich ein Bericht von volksfreund.de vom vergangenen Sonntag. Dienstbeginn für den 54-Jährigen ist der 1. Juli.