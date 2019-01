Was für eine Schlussphase der Römerstrom Gladiators Trier – und was für ein Händchen von Simon Schmitz. Gegen den Tabellenneunten aus Quakenbrück zeigte das Team von Trainer Christian Held am Samstagabend vor 2381 Zuschauern in der Arena Trier über weite Strecken eine schwache Leistung, lag Mitte des dritten Viertels gegen die starken Gäste verdient hinten (41:48). Lange dümpelte die Partie vor sich hin.

Dann allerdings wachten die Gladiatoren auf – und wie: Angeführt von den starken Jermaine Bucknor – der sein Team auch in Halbzeit eins offensiv im Spiel hielt – Kelvin Lewis und Simon Schmitz kämpften sich die Trierer in die Partie zurück. Mit einem Mal war sie da, die lange vermisste Intensität.

Und Kapitän Simon Schmitz? Der traf plötzlich auch vom Parkplatz. Nachdem seine Dreier in den vergangenen Wochen nur selten fielen, platzte der Knoten am Samstagabend. Fünf Dreier versenkte der Kapitän in Halbzeit zwei im Artland-Korb und hatte somit immensen Anteil am Gladiators-Sieg.

Der zweite Trierer Erfolg im Jahr 2019 geht aufgrund der Steigerung gegen Ende vollkommen in Ordnung.

Lewis 15 Punkte, Smit 8, Bucknor 26, Hennen 0, Schmikale 0, Dietz 0, Schmitz 19, Ilzhöfer 3, Buntic 0, Gloger 9, Joos 11 – ZS: 2381