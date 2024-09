Gladiators Nach letztem Test: Mit gutem Gefühl ins „Riesen-Highlight“

Testspiele sollten bekanntlich nicht überbewertet werden. Gibt ja keine Punkte, oft ist die Stärke der Gegner auch nur schwer einzuschätzen. Gerade, wenn sie in anderen Ligen und Ländern spielen (wie bei den Trierer Testspiel-Erfolgen gegen Charleroi, Limburg, Mechelen und Dudelange). Aber für zwei Dinge hat der nächste (und letzte) Sieg in der Gladiators-Vorbereitung in Hagen bei Headcoach Jacques Schneider gesorgt: für große Zufriedenheit und ein gutes Gefühl.