Nach Ausgleich in Halbfinal-Serie Nach Gladiators-Sieg: Frankfurt fechtet die Spielwertung an - das ist der Grund

Es ist der Saison-Höhepunkt, es geht um alles, der Gewinner steigt in die Bundesliga auf – und der Verlierer der Serie muss sich mit einem weiteren Jahr in der Pro A arrangieren. Nun gibt es sicher schlimmere Schicksale als das. Aber so nah an der Rückkehr waren die Trierer in den vergangenen Jahren nicht. Und vor dem dritten Halbfinalspiel gegen die Skyliners ist beim Stand von 1:1 alles offen. Der Trierer 90:86-Sieg am Pfingstsonntag hatte sportlich alles zu bieten – inklusive einer diesmal nicht belohnten Aufholjagd der Frankfurter, die im Schlussviertel nach 16-Punkt-Rückstand noch bis auf 76:77 rankamen. Behnam Yakhchali rettete dann die Trierer mit wichtigen Dreiern – er war mit 26 Punkten auch Topscorer. In der Halle blieb es, anders als am Freitag in Trier, komplett friedlich.