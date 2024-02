Siegesserie geht weiter: Das Dutzend ist voll - aber die Gladiators machen es spannend!

Dafür, dass die Gladiators souverän die Tabelle in der Pro A anführen - und dafür, dass sie nun den zwölften Sieg in Folge gefeiert haben, dafür sind die Spiele dann zuletzt doch immer ganz schön eng. Das war auch am Ende beim 103:94 gegen die Uni Baskets Münster so. Gut eine Minute vor dem Ende hätte die Partie noch kippen können - aber letztlich sind die Trierer doch abgeklärt, lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Gegen Münster waren Moritz Krimmer (26 Punkte) und Behnam Yakhchali (24) in der Offensive die Sieggaranten.