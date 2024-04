Klarer Gladiators-Sieg im letzten Heimspiel So feiert der Hauptrunden-Meister: Bereit für die Playoffs!

Auch schon mal mitten im dritten Viertel – ohne ganz konkreten Anlass – kommt die Aufforderung aus Block O an alle Fans: Steht auf! Klar, dass die allermeisten Fans auf den Sitzplätzen mitmachen. Die Trierer führen da mit 17 Punkten gegen Vechta II - und das war zu dem Zeitpunkt noch längst nicht die höchste Führung (am Ende steht’s 104:78). Aber bevor dieses sportlich eher nur so semi-wichtige letzte Heimspiel der Hauptrunde noch Testspiel-Charakter bekommt, machen die Zuschauer mal lieber Ernst.