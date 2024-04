Gladiators vor den Playoffs Neuer Mann, volles Haus - und an Vatertag nach Münster?

Es wird voll in der Arena: Der Vorverkauf für das erste Playoff-Heimspiel im Viertelfinale gegen Münster läuft zwar erst seit wenigen Tagen – aber mehrere Blöcke sind bereits ausverkauft für das Spiel am Donnerstagabend (19.30 Uhr, SWT-Arena). „Rund 3500 Tickets sind weg“, teilt Geschäftsführer Andre Ewertz am Montagmittag mit. Auf die Tickets im freien Verkauf wurde ein Playoff-Zuschlag von zehn Prozent erhoben. Die Preise für Erwachsene ohne Ermäßigung liegen zwischen 14,30 Euro (Kategorie 4) und 37,40 Euro. Das zweite Heimspiel der Serie wird am Dienstag, 7. Mai, ausgetragen. Stehplätze für den Umlauf werden bisher noch nicht angeboten, das dürfte sich aber erfahrungsgemäß ändern, sobald die Sitzplätze ausverkauft sind. Geprüft werde zudem, ob der Aufbau der zusätzlichen Stehplatz-Podeste in Frage kommt. Dann könnte die Kapazität der Arena auf 5900 Plätze erweitert werden.